«Русская тройка, или лошади в дуговой упряжи, с XIX века – один из самых ярких символов России. Николай Васильевич Гоголь видел в тройке символ исторического пути нашей страны, а в мировой обиход это слово ввёл Иван Сергеевич Тургенев, редактируя русско-французский словарь. Сейчас искусство русской тройки находится на грани исчезновения. Сохранить русскую тройку – общая задача профессионалов-коневодов, наездников, любителей экипажной езды и всех, кому дорога история России и её традиции», - отметил генеральный директор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров.