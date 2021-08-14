©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
14 августа 2021 года на Московском конном заводе №1 состоялся первый турнир по традиционной экипажной езде для русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Парад участников открыла самая знаменитая тройка России с ветераном троечной езды коренником Александритом – та самая, которая долгие годы открывала программу «Вести».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Тройки преодолевали препятствия и выполняли фигуры высшей школы.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Зрители смогли увидеть не только знаменитые парадные тройки орловских рысаков – визитной карточки МКЗ№1, – но и тройки лошадей разных пород из Москвы, Московской, Владимирской областей, Костромы.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Формат турнира позволил значительно расширить число участников и вывести искусство русской тройки на современный уровень. Его цель – не только сохранение русской тройки, но и популяризация конного дела в России.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
«Русская тройка, или лошади в дуговой упряжи, с XIX века – один из самых ярких символов России. Николай Васильевич Гоголь видел в тройке символ исторического пути нашей страны, а в мировой обиход это слово ввёл Иван Сергеевич Тургенев, редактируя русско-французский словарь. Сейчас искусство русской тройки находится на грани исчезновения. Сохранить русскую тройку – общая задача профессионалов-коневодов, наездников, любителей экипажной езды и всех, кому дорога история России и её традиции», - отметил генеральный директор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Первый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России».
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии