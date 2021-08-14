РИАМО - 14 авг. По факту обнаружения новорожденной девочки в мусорном баке на парковке около улицы Усачева в Москве начата доследственная проверка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Днем в субботу в мусорном баке обнаружили новорожденную девочку. Малышку доставили в одну из детских больниц столицы, где она проходит необходимое обследование.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Устанавливаются родители девочки», - сказала Иванова.

В рамках проверки специалисты дадут правовую оценку инциденту на предмет наличия признаков преступлений по статьям УК РФ «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, который направлен на установлению родителей девочки. По данному факту начата проверка.