РИАМО - 14 авг. Телеведущая Дана Борисова рассказала, что для нее самым ужасным днем в школе стало 1 сентября в шестом классе, сообщает «Вечерняя Москва».

Она вспомнила, как в тот год через Белоруссию возвращалась с родителями домой после отдыха на юге прямо перед Днем знаний. Там мама Борисовой купила «жуткое платье коричневого цвета» из жесткого материала. В нем и пришлось идти в школу 1 сентября.

«Мне было так стыдно и обидно! Все придут модные и красивые, а я, как та бедная родственница, в отвратительном наряде», — отметила Борисова.

С тех пор телеведущая это платье не надевала.

А вот самый первый День знаний вызвал у Борисовой теплые воспоминания.

«У тебя букеты в руках, банты на голове! Ты еще не знаешь, что тебя ожидает в будущем, какая нелегкая судьба уготовлена», — уточнила теледива.