РИАМО - 14 авг. В мусорном контейнере на ул. Усачева в столице нашли новорожденного ребенка, девочка была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет, ей не больше суток от рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сейчас найденного ребенка осматривают врачи.

На месте обнаружения малышки находится и.о. заместителя Хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров.

Жизнеустройство девочки поставлено прокурорами на контроль. После установления личностей родителей новорожденной их действиям будет дана процессуальная оценка.