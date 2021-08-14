РИАМО - 14 авг. На площадках гастрономической ярмарки «Лето в городе» в разных столичных районах в эти выходные все желающие могут попробовать жареное мороженое, азиатские мини-бургеры, плов с фруктами и другие интересные блюда. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы.

Специально для гостей ярмарки повара откроют секреты приготовления своих блюд на мастер-классах.

На площадке в Зеленограде (Крюково, бульварная зона 16 микрорайона) на этих выходных все желающие могут узнать, как готовить тыкву с сырокопченым беконом. В парке «Бригантина» на севере Москвы повара приготовят перепелку на березовых углях с соусом из вишни, морепродукты фламбе и персики, которые запекут на углях с маршмеллоу.

На пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц проведут День мини-бургеров в азиатском стиле. Гости смогут попробовать небольшие бургеры с котлетами из крабов и креветок с кисло-сладким соусом и приправой из лемонграсса. На площади Революции можно узнать, как приготовить ананас в собственном соку, томленный на огне, куриные крылышки в соусе терияки и рис с курицей на воке.

На площадке на улице Адмирала Руднева для посетителей повара приготовят куриные крылышки в соусе терияки и жареное мороженое. Необычное лакомство готовится из специальной смеси, которую выливают на металлическую поверхность и «обжаривают» на ней при минусовой температуре. К такому мороженому можно добавить печенье, фрукты, ягоды, шоколад, варенье и напитки.

15 августа на площадке ярмарки на Матвеевской улице можно будет попробовать и научиться готовить плов с фруктами.

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