РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Городской округ Люберцы стал центральной площадкой для проведения мероприятий в честь Дня физкультурника в Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На торжественном открытии Дня физкультурника присутствовали депутат Госдумы Михаил Терентьев, министр спорта и физической культуры Подмосковья Роман Терюшков, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, участница Олимпийских игр 2020 года в Токио, чемпионка Европы 2014 года, призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России Валерия Коблова.

«В первую очередь я хотел поблагодарить Романа Терюшкова за то, что Люберцы выбраны центральной площадкой в области для празднования Дня физкультурника. Люберцы - это спортивный город, физкультура - это здоровье и хорошее настроение», - сказал Ружицкий.

На празднование Дня физкультурника приехали спортсмены из 45 городских округов.