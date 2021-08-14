РИАМО - 14 авг. Первая радиостанция Московской области, которая сейчас носит название «Радио 1», начала вещание в эфире ровно 89 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

С тех пор радиостанция пережила несколько реорганизаций. С 2016 года она вещает под брендом «Радио 1».

Слушатели могут узнавать об актуальных общественно-политических событиях в Подмосковье и о происходящем по всей России.

Коллектив радиостанции также ведет сайт «Радио 1» и аккаунты в социальных сетях.