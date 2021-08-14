РИАМО - 14 авг. Басманный суд Москвы на 2 месяца продлил срок ареста бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну, который сфальсифицировал вещдоки и привлек к уголовной ответственности невиновных по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити», передает ТАСС.

В отношении бывшего следователя возбуждены дела по ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 (фальсификация доказательств) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

С февраля 2019 года Агаджанян стал адвокатом, уволившись из ГСУ СК России по Москве. Факт его противоправных действий выявили при расследовании уголовного дела о перестрелке в башне «Око», которое было изъято из производства.

Проводивший предварительное следствие по данному делу Агаджанян сфальсифицировал некоторые протоколы следственных действий и вещдоки, чтобы уменьшить роль фигурантов дела в расследуемом преступлении. Также он незаконно привлек к уголовной ответственности 3 человек. Уголовное преследование в отношении них прекращено.

В перестрелке в «Москва-Сити» вечером 17 ноября 2017 года участвовала охрана бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате происшествия пострадали 7 человек, среди них - 2 работника ФГУП «Охрана» Росгвардии, попытавшиеся разрешить конфликт.

Только двое участников перестрелки были осуждены - это Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов. Они получили 16 и 15 лет колонии соответственно.