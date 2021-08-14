РИАМО - 14 авг. Консультативная помощь избирательных комиссий политическим партиям позволяет последним правильно подготовиться к выборам, сообщил РИАМО генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее состоялась презентация доклада Фонда исследования проблем демократии, посвященного итогам выдвижения кандидатов на выборы-2021 в России. Согласно докладу, на избирательных кампаниях в стране положительно сказывается предупредительная работа избирательных комиссий. Они не просто проверяют документы, но и оказывают консультации партиям.

«Конечно, помощь со стороны избирательных комиссий партиям всегда полезна. Это очень важный элемент, чтобы правильно подготовиться к выборам и не быть незарегистрированными. Это важно», - сказал Данилин.

Он добавил, что интерес избирателей к выборам сохраняется на уровне 2016 года.

«Судя по июльским опросам ВЦИОМ от 2016 года и 2021 года, интерес к выборам и готовность однозначно прийти на избирательные участки проявляют 51%. Также есть определенный процент сомневающихся», - заключил Данилин.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

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