РИАМО - 14 авг. В Москве в рамках 4 тура Российской Премьер-Лиги 14 августа состоится матч между командами «Спартак» и «Урал», а 15 августа московский «Локомотив» сыграет с питерским «Зенитом». Общественную безопасность на матчах обеспечат полицейские, росгвардейцы и сотрудники ЧОПов, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

При подготовке и проведении спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий.

Общественный порядок во время матча «Спартак» – «Урал» на стадионе «Спартак» обеспечат около 250 сотрудников контрольно-распределительных служб и ЧОО, более 300 росгвардейцев, свыше 100 полицейских и бойцов ОМОН. Всего задействуют наряд численностью свыше 650 человек.

Следить за порядком во время встречи «Локомотива» с «Зенитом» на стадионе «Локомотив» будут 750 человек. Среди них: свыше 360 сотрудников контрольно-распределительных служб и ЧОО, около 260 росгвардейцев, порядка 130 сотрудников полиции и ОМОН.

Кинологи с собаками и представители ГУ МЧС России по Москве заранее обследовали стадионы и их территории для обеспечения антитеррористической безопасности.