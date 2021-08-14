РИАМО - 14 авг. Следующая неделя в Москве ожидается по-летнему жаркой, однако уже в будущее воскресенье среднесуточная температура воздуха опустится ниже 15 градусов, что говорит о скором завершении метеорологического лета, сообщается на сайте «Метеовести».

Пока август в столице соответствует данным перед его началом прогнозам - он умеренно теплый и довольно «мокрый». На текущий момент в Москве средняя температура воздуха в августе на 1,5 градуса превышает норму, а количество выпавших осадков уже приблизилось к норме.

Ближайшие несколько дней порадуют жителей мегаполиса солнцем и теплом. Антициклон постепенно поднимет температуру до +26..29 градусов до понедельника включительно.

Со вторника на погоду начнет влиять циклон с запада, уже к вечеру этого дня пройдут локальные грозовые дожди. Осадки возможны и в среду. Однако пока по-прежнему будет на 3-5 градусов теплее нормы - термометры покажут +25..28 градусов.

В четверг регион попадет в тыловую часть циклона: на фоне кратковременных дождей похолодает до +22..24 градусов, что близко к норме. В пятницу также местами пройдут короткие дожди, а температура понизится еще на 1-2 градуса.

Тенденция к похолоданию продолжится и в выходные. При этом в воскресенье среднесуточная температура воздуха опустится ниже 15-градусной отметки, начиная процессы завершения метеорологического лета. Скорее всего, до конца августа дневные температуры уже не поднимутся существенно выше отметки в +20 градусов, будут и дожди.

Окончание метеорологического лета - это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов в сторону понижения. По средним многолетним данным, в Москве это происходит 28 августа, но нынешним летом это может случиться на 5-6 дней раньше.

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