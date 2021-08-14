РИАМО - 14 авг. Никаких сбоев, дефицита автомобилей такси или повышения цен в связи с запуском комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») нет, сообщил председатель Ассоциации перевозчиков такси Московской области Александр Голубев.

В субботу на территории Московского региона начала работать КИС «АРТ». В ней уже зарегистрированы около 80 тыс. водителей.

«Среднее время ожидания такси по области осталось таким же - 7-9 минут, а средняя стоимость поездки внутри города - 150 рублей», - отметил Александр Голубев.

Он добавил, что перед официальным запуском данной системы водители ассоциации получили ID-профили.

«Мы работаем в соответствии с законодательством такси: не допускаем переработку водителей, перед рейсами водители проходят медосмотры, заполняются все путевые листы перед сменами, средний стаж наших водителей превышает 3 года», - уточнил председатель Ассоциации перевозчиков такси региона.

По его словам, в запуске данной системы не заинтересованы недобросовестные перевозчики, которые ставят прибыль превыше всего, а также не думают о безопасности пассажиров и качестве предоставляемых услуг.

Цифровой профиль таксиста в Московском регионе: зачем он нужен и что даст пассажирам>>