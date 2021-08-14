РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил команду ЦСКА с победой в хоккейном турнире на Кубок Александра Овечкина.

Финал турнира прошел в Красногорске в субботу. Финалистов спортивного состязания поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По результатам трех периодов детская команда ЦСКА взяла Кубок Овечкина. Финальный счет в матче с «Динамо» – 13:1. Призеров и победителей наградил Александр Овечкин.

«От души поздравляю ребят, их тренеров и родителей. Всем остальным желаю не останавливаться, продолжать тренировки и двигаться только вперед», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Турнир стартовал в Подмосковье 9 августа. Основная его цель – привлечение ребят к спорту. Соревнования прошли в регионе в третий раз. В этом году турнир объединил 12 команд из регионов России и из-за рубежа. В течение недели команды мальчиков 2009 года рождения боролись за главный трофей соревнований – Кубок Александра Овечкина.