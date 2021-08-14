РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Команда ЦСКА стала победителем турнира на Кубок Александра Овечкина, финал которого состоялся в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Финал соревнований состоялся на льду арены им. Владимира Петрова. Дали старт финальному матчу и провели символическое вбрасывание губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов и олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Канады Виктор Корнилов.

В результате трех периодов хоккеисты ЦСКА забили в ворота противника 13 голов. «Динамо» удался один гол.

Призеров и победителей наградил Александр Овечкин.

Турнир стартовал в Подмосковье 9 августа. Основная его цель – привлечение ребят к спорту. Соревнования прошли в регионе в третий раз. В этом году турнир объединил 12 команд из регионов России и из-за рубежа. В течение недели команды мальчиков 2009 года рождения боролись за главный трофей соревнований – Кубок Александра Овечкина.