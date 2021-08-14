РИАМО - 14 авг. Днем в субботу в воздушных гаванях столицы и Подмосковья отменили и задержали 48 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержано и отменено по 6 рейсов. В Шереметьеве задержаны 6 рейсов, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово задержали 25 рейсов, отменили 1.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживаются 3 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.