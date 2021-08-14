РИАМО - 14 авг. Авиакомпания Egypt Air задержала вылет рейса из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду из-за технической неисправности борта, сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщали, что пассажиры ждут вылета на курорт с 13 августа.

«Самолет должен был вылететь из Москвы в 5 утра. Однако воздушное судно не смогло вылететь из аэропорта Хургады из-за технической неисправности борта», - отметили в пресс-службе туроператора «TUI Россия», продающего путевки на рейсы данной авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания Egypt Air уже заменила самолет, он готовится к вылету из египетского курорта.

По данным туроператора, туристы, ожидающие рейс в аэропорту, в соответствии с законодательством были обеспечены напитками и горячим питанием.

Рейс в Хургаду будет выполнен на лайнере Airbus A330-300, в нем порядка 300 мест.