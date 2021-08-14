РИАМО - 14 авг. Возгорание произошло в садовом доме в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) «Березка» в деревне Лыткино городского округа Солнечногорск, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03:25 в субботу. Потушили огонь в садовом доме в 12:20.

В ликвидации возгорания принимали участие 36 человек и 11 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 24 пожара, их тушили 210 человек, 60 единиц техники.