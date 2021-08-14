РИАМО - 14 авг. В столице заключили первые мировые соглашения с предпринимателями, чья сумма долга за аренду и покупку недвижимости составила свыше 152 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы уже заключили 4 мировых соглашения с предпринимателями, общая сумма долга которых составила почти 152,5 млн рублей», - отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с 30 октября прошлого года попавшие в сложную экономическую ситуацию предприниматели, которые задолжали свыше 10 млн рублей имущественно-земельных платежей, могут заключить с городом мировое соглашение.

Основным условием такого соглашения является единовременное погашение не менее 15% от суммы долга. Остальную часть можно выплатить в рассрочку. В частности, при долге от 10 до 100 млн рублей рассрочка действует 12 месяцев. Более крупные суммы можно погасить за 2 года.

Первые мировые соглашения в мегаполисе заключили с гостиницей, издательством, торговой фирмой и компанией по управлению недвижимостью.

Обращения для заключения мировых соглашений принимают в департаменте городского имущества на электронный адрес dgi@mos.ru. Письмо должно содержать документы, которые подтверждают оплату 15% от суммы долга и график платежей.