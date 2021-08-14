РИАМО - 14 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями городских округов Сергиево-Посадский, Пушкинский и Королев. На встрече рассматривался ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием региона и решением проблем, на которые чаще всего обращают внимание люди. В обсуждении приняли участие активные жители, общественные деятели и гражданские активисты.

«Цель сегодняшней встречи - еще раз обсудить все вопросы, мобилизоваться. Нужно убедиться, что люди чувствуют перемены, понимают приоритеты нашей работы. Поэтому важна коммуникация, обратная связь. Мы стремимся нашу власть сделать чуткой, вы в этом нам помогаете», - сказал Андрей Воробьев.

Транспортные вопросы в Королеве

В ходе встречи были затронуты актуальные для муниципалитетов вопросы. В частности, жители Королева обратились с просьбой обустроить переход через железнодорожные пути на станции Подлипки Дачные, который важен не только для пассажиров, но и как связующее звено между двумя микрорайонами. Наземный переход признан несанкционированным и закрыт, а подземный не соответствует требованиям безопасности и условиям доступной среды. Необходима реконструкция подземного перехода и строительство полноценного транспортно-пересадочного узла.

Кроме этого, жители обратили внимание на транспортную ситуацию - требуется новый въезд в город с эстакадой со стороны Ярославского шоссе на Калининградскую улицу, что позволит улучшить движение на данном участке.

В городском округе Королев также есть запрос на повышение доступности медицинской помощи. В этой связи рассматривается возможность строительства новой поликлиники смешанного типа с клинико-диагностическим центром на 1 тыс. посещений в смену.

«В рамках реализации партийных проектов «Единой России» проводится огромная работа в сфере здравоохранения. В Королеве за последние годы отремонтировано 7 крупных медицинских объектов, приобретено новейшее оборудование, которого так не хватало врачам и пациентам. Благодаря этой работе оказание медицинской помощи вышло на качественно новый уровень, достойный статуса наукограда», - отметила главный врач Королевской стоматологической поликлиники Ольга Ходненко.

Все запросы будут учтены

Особую актуальность для Пушкинского городского округа приобрели вопросы, связанные с качеством водоснабжения и строительством детской поликлиники. Жители поселка Зверосовхоз попросили оказать содействие в передаче из федеральной собственности в муниципальную объектов социальной сферы, не используемых в настоящее время.

Жители Сергиево-Посадского городского округа поинтересовались перспективами строительства нового здания физико-математического лицея. Также существуют запросы на благоустройство площади в центральной части города в районе мемориала «Вечный огонь».

Кроме этого, представители медицинского сообщества Сергиева Посада попросили организовать системный процесс обучения, повышения профессионального мастерства руководящего и врачебного персонала районных больниц, курсы повышения квалификации. В период пандемии у некоторых сотрудников появилась необходимость в получении дополнительного опыта.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активную позицию и подчеркнул, что все прозвучавшие в ходе встречи вопросы взяты на особый контроль и будут детально проработаны.

Внимание каждому округу

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, принимавший участие во встрече, обратил внимание на планы дальнейшей работы с учетом запросов жителей.

«Московская область - территория ускоренного развития. Мы благодарны Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что он уделяет внимание каждому муниципалитету, не оставляя ни одну территорию без губернаторской поддержки. Могу с уверенностью сказать, что такая поддержка вместе с развитой коммуникацией между муниципальной и региональной властью способны менять наши города и села к лучшему. Эти перемены каждый день видят и чувствуют жители», - сказал Пахомов.

По его словам, северо-восточные городские округа Московской области - Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский - совсем разные территории, но они очень похожи в одном - там живут замечательные люди, которые любят свои города и поселки, свою область и страну.

«При этом не просто любят, а занимают активную жизненную позицию, в том числе и во взаимодействии с властью. На встрече обсуждались перспективы развития. Новые школы и дальнейшее развитие здравоохранения, качественная питьевая вода и проблемы экологии, транспортные развязки и вопросы развития инфраструктуры - все это будет учтено при планировании предстоящей в ближайшие годы работы», - заключил Пахомов.

Долгожданные изменения

Председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова отметила, что под руководством губернатора за последнее время в муниципалитете происходят значительные перемены.

«У нас идут крупномасштабные изменения. Возводятся крупные социальные объекты, которые не строились 30 лет до этого. Привносится уют и комфорт в каждый дом, в каждую семью, потому что благоустраиваются территории, дворы, подъезды. Это очень востребовано у жителей», - сказала Тихомирова.

Она добавила, что в муниципалитете идет параллельное развитие - преображается не только центральный административный округ, но и все территории.

«Набережные, парки стали очень красивыми. За последние 5-7 лет в Сергиево-Посадском городском округе появилось 2 замечательных, суперсовременных парка. Впереди планов громадье. Губернатор нас еще раз нацелил на совместную работу. Мы сверили шаги, плотно взаимодействуем с депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым», - заключила Тихомирова.

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