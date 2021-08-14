РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Порядка половины жителей Московской области систематически занимаются физкультурой и спортом, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Финал традиционных хоккейных соревнований на Кубок Александра Овечкина проходит на льду Арены им. Петрова в подмосковном Красногорске в субботу. Старт соревнованиям дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и легендарный хоккеист Александр Овечкин. В этот же день в России отмечают День физкультурника.

«Около половины жителей Подмосковья внимательно относятся к своему здоровью и физическому развитию. Мы для них создаем все условия, строим спортивные объекты, дворовые площадки, велодорожки. Этому в рамках благоустройства уделяется большое внимание и в муниципалитетах, и в правительстве Московской области», – сказал Терюшков.

Он добавил, что такую работу проводят для выполнения задачи, которую поставил президент РФ Владимир Путин, – чтобы к 2030 году 70% жителей систематически занимались спортом. Терюшков подчеркнул, что это высокий процент.

Также он поздравил всех причастных с Днем физкультурника.