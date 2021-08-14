РИАМО - 14 авг. На реконструируемой станции «Каховская», которая войдет в состав южного участка Большого кольца (БКЛ) метро, началась установка отреставрированных настенных панно, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При масштабной реконструкции главной задачей стояло сохранить исторический облик станции. Так, оригинальные панно из художественного литья на тему эпизодов гражданской войны, украшающие путевые стены «Каховской», демонтировали на период ремонтных работ и отреставрировали в мастерской», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на свои места на станции рабочие возвращают 4 элемента декора.

По его словам, на сегодняшний день на станции завершаются архитектурно-отделочные работы на путевых стенах. Строители монтируют подвесной потолок в кассовых залах и вестибюлях.

Как отметил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, облицовка станции «Каховская» выполнена на 80%.

«Готовы восьмигранные колонны из красно-коричневого мрамора и платформенный участок, покрытый серым гранитом. В западном торце продолжается строительство нового вестибюля с переходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию», – добавил Жуков.

Станции Каховской линии метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» с 2019 года закрыты на комплексную реконструкцию. Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в 2021 году «Каховская» снова начнет обслуживать пассажиров, но уже как часть Большого кольца подземки.

«Каховская была самой маленькой веткой метро в Москве, соединяющей радиальные линии. На ней было все 3 станции, и поезда ходили с интервалом в 5 минут – с минимальной загрузкой. Мы приняли решение интегрировать ее в состав Большой кольцевой линии, что придаст ей совершенно новое значение и новые возможности по передвижению москвичей, которые живут рядом», – сказал мэр города.

Он напомнил, что для интеграции старой ветки в БКЛ пришлось провести реконструкцию всей линии.

После 50 лет эксплуатации инфраструктура станций на Каховской ветке метро потребовала обновления. В частности проводится ремонт платформ, модернизация систем, отвечающих за безопасность пассажиров.

Еще метростроители обновляют устаревшую облицовку путевых стен и платформ, проводят реконструкцию оборотных тупиков, меняют часть верхнего строения пути и почти все инженерные коммуникации.

Также строители сделали соединительную ветку в электродепо «Замоскворецкое», чтобы оно обслуживало поезда БКЛ.

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