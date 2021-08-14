РИАМО - 14 авг. На реконструируемой станции «Каховская», которая войдет в состав южного участка Большого кольца (БКЛ) метро, началась установка отреставрированных настенных панно, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что на свои места на станции рабочие возвращают 4 элемента декора.
По его словам, на сегодняшний день на станции завершаются архитектурно-отделочные работы на путевых стенах. Строители монтируют подвесной потолок в кассовых залах и вестибюлях.
Как отметил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, облицовка станции «Каховская» выполнена на 80%.
«Готовы восьмигранные колонны из красно-коричневого мрамора и платформенный участок, покрытый серым гранитом. В западном торце продолжается строительство нового вестибюля с переходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию», – добавил Жуков.
Станции Каховской линии метро «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» с 2019 года закрыты на комплексную реконструкцию. Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в 2021 году «Каховская» снова начнет обслуживать пассажиров, но уже как часть Большого кольца подземки.
«Каховская была самой маленькой веткой метро в Москве, соединяющей радиальные линии. На ней было все 3 станции, и поезда ходили с интервалом в 5 минут – с минимальной загрузкой. Мы приняли решение интегрировать ее в состав Большой кольцевой линии, что придаст ей совершенно новое значение и новые возможности по передвижению москвичей, которые живут рядом», – сказал мэр города.
Он напомнил, что для интеграции старой ветки в БКЛ пришлось провести реконструкцию всей линии.
После 50 лет эксплуатации инфраструктура станций на Каховской ветке метро потребовала обновления. В частности проводится ремонт платформ, модернизация систем, отвечающих за безопасность пассажиров.
Еще метростроители обновляют устаревшую облицовку путевых стен и платформ, проводят реконструкцию оборотных тупиков, меняют часть верхнего строения пути и почти все инженерные коммуникации.
Также строители сделали соединительную ветку в электродепо «Замоскворецкое», чтобы оно обслуживало поезда БКЛ.
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