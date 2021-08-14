РИАМО - 14 авг. На территории парка «Кузьминки-Люблино» специалисты «Мосприроды» обнаружили мохноногих пчел, которые занесены в Красную книгу Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мохноногая пчела (Dasypoda hirtipes - ред.) — насекомое-одиночка. Они рождаются летом в засыпанной норке и выбираются из земли, оставляя после себя холмики высотой до 4 см.

Мохноногие пчелы опыляют дикие травы и питаются нектаром и пыльцой васильков, цикория и других растений семейства сложноцветных. Собранные припасы пчелы прячут в норках, где ими кормится их потомство.

Посетителей парков столицы просят быть аккуратными и не разрушать пчелиные норки.