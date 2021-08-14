РИАМО - 14 авг. Столичные власти попросили агрегаторов такси проследить, чтобы стоимость поездки для пассажиров не изменилась после запуска комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), сообщил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

В субботу на территории Московского региона начала работать КИС «АРТ». В ней уже зарегистрированы около 80 тыс. водителей.

«Стоимость поездки и время ожидания автомобиля не должны измениться. Мы попросили агрегаторов очень внимательно следить за этим», - рассказал Дмитрий Пронин.

Он добавил, что система не вводит новых требований и обязанностей для водителей. Она нацелена на то, чтобы защитить их от переутомления и переработок, а также для повышения комфорта пассажиров.

Чтобы зарегистрироваться в КИС «АРТ» водитель должен подать заявку. Ответы на вопросы по введению данной системы можно получить по короткому номеру 3210.

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