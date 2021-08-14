РИАМО - 14 авг. Автоматизированный контроль за работой такси в Московском регионе позволит повысить безопасность пассажиров, так как водители не смогут перерабатывать, а еще будут проходить предрейсовые медосмотры. Об этом сообщил зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско.

В субботу на территории Московской области и столицы начала работать комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). В ней уже зарегистрированы около 80 тыс. водителей.

Дмитрий Дениско уточнил, что в Московской области давно ведется процесс по приведению такси к единому региональному стандарту.

«Нами принят закон, устанавливающий единую цветовую гамму для подмосковных автомобилей такси. Новая система КИС «АРТ» - это продолжение взаимодействия между Московской областью и Москвой в сфере приведения таксомоторных перевозок к единым требованиям и стандартам», - отметил Дениско.

Он подчеркнул, что благодаря введенной системе нелегалы без прав, с просроченными паспортами и недостаточным стажем вождения теперь не смогут работать в такси в Московском регионе.

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