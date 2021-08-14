РИАМО - 14 авг. Три птенца рыбного филина прибыли в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском с острова Кунашир в рамках программы по сохранению этого вымирающего вида птиц, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Из птенцов планируют в дальнейшем создать размножающиеся пары. В центре уже живет один рыбный филин – двухгодовалая самка по имени Филя, привезенная в 2019 году. Среди новых птенцов двое самцов и одна самка.

«Основная цель Московского зоопарка в деле сохранения рыбного филина – создание искусственной популяции. Вид вымирает, а гарантированное выживание невозможно даже в заповеднике. Один внезапный большой кризис (например, массовое заболевание) может погубить весь вид навсегда», – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Птенцы получили имена Кусака, Бросака и Лежака по тому, как они ведут себя в непонятных ситуациях. Сначала малыши были насторожены и мало ели, но уже через 2-3 дня освоились на новой территории, и к ним вернулся аппетит.

Все рыбные филины сейчас находятся в неэкспозиционных вольерах, посетители не могут на них посмотреть.

Птенцов отбирали только из искусственных гнезд вне природоохранных территорий. В этих гнездах находилось двое птенцов, сотрудники забирали самого мелкого из пары, что принципиально важно, так как в дикой природе второй птенец погибает от холода, истощения или даже бывает съеден родителями в случае крайнего голода.

Рыбный филин – одна из редчайших птиц в мире. На территории России осталось 300-400 пар, еще 80-100 пар живут в Японии. Также есть популяции в КНР и КНДР, но об их численности данных нет.

Вымирание вида обусловлено сокращением кормовой базы. Птица питается свежей рыбой из проточной воды, которой становится все меньше. За последние десятилетия численность рыбных филинов на различных территориях сократилась в 2-4 раза.

Для спасения рыбного филина создают заповедники, развешивают искусственные гнезда. До 2017 года эти усилия были разрозненны, затем была принята программа, объединившая специалистов по спасению этого вида. В рамках нее разрабатывают методики по содержанию и разведению рыбного филина в неволе: подбор размножающихся пар, отработка рационов кормления, устройство вольер, максимально подходящих для птиц, ветеринарное обслуживание, транспортировка и т.д.

По результатам программы планируют создать предпосылки для сохранения и реинтродукции рыбного филина – возвращения обратно в дикую природу (при необходимости).