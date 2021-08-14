РИАМО - 14 авг. В аэропорту Домодедово пассажиры рейса Москва – Хургада ждут вылета с 13 августа, они устроили давку у информационной стойки, чтобы выяснить, что происходит с их самолетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мы пытаемся выяснить, будет ли наш самолет, вылетел ли он из Хургады или нет. В данный момент мы никак не можем получить четкий ответ», — отметил один из пассажиров.

При этом представители «Египетских авиалиний», рейс которых ожидают пассажиры, не называют точную дату вылета на курорт.

Как уточнили РИАМО в пресс-службе аэропорта, причину переноса времени вылета необходимо уточнять у авиакомпании. Службы воздушной гавани готовы своевременно выполнить все необходимые процедуры для подготовки рейса к вылету.