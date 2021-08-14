РИАМО - 14 авг. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают комплексное благоустройство острова Балчуг, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по обновлению четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения, и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство», - сказал заммэра.

По его словам, набережным вернули их исторический облик, а еще привели в порядок улицы и здания, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение.

Петр Бирюков добавил, что на время работ набережные и улицы не закрывают для проезда водителей и прохода пешеходов, но планируется ограничение движения во время финальной укладки асфальтобетонного покрытия.

«Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной», – отметил заместитель мэра.

Он уточнил, что с 2011 года в мегаполисе были отремонтированы 32 набережные общей протяженностью порядка 60 км. В исторической части города сделан единый комфортный пешеходный маршрут, который проходит вдоль набережных от «Москва-Сити» до Таганской площади.

Руководитель комплекса городского хозяйства Москвы подчеркнул, что в ходе работ на острове Балчуг все воздушные провода были убраны в подземные коллекторы. Данная мера позволила улучшить визуальный облик территории.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта на острове появятся удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядками для гаджетов. Сориентироваться на обновленной территории помогут 15 навигационных стел.

Вдоль набережных сохранят имеющиеся зеленые насаждения, а также еще высадят порядка 600 деревьев и свыше 11 тыс. кустарников.

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