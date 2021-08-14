РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Команды ЦСКА и «Динамо» сражаются в финале хоккейного Кубка Овечкина в подмосковном Красногорске в субботу. Финалистов спортивного состязания поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Финал традиционных хоккейных соревнований на Кубок Александра Овечкина проходит на льду Арены им. Петрова. Вместе с губернатором участников встречи поприветствовал легендарный хоккеист Александр Овечкин.

«Хочу начать со слов благодарности Александру Овечкину и его семье за то, что уже третий год мы собираем в Подмосковье талантливых пацанов, которые увлечены этой гениальной игрой – хоккеем. Мы приветствуем финалистов – две мощные школы, которые сегодня, я уверен, покажут искрометный комбинационный и результативный хоккей», – сказал Воробьев.

Он также поблагодарил всех детских тренеров Московской области.

«Это люди, которые стараются вложить в наших детей все самое главное – сформировать характер и умение побеждать», – добавил глава региона.

Овечкин выразил надежду, что участникам понравились условия, которые создали в Подмосковье для проведения турнира.

«Хочу пожелать финалистам – ЦСКА и «Динамо» – красивой и удачной игры. Пусть победит сильнейший!» – сказал хоккеист.

Турнир стартовал в Подмосковье 9 августа. Основная его цель – привлечение ребят к спорту. Соревнования проходят в регионе в третий раз. Первый турнир провели в Одинцове в 2018 году, тогда в нем участвовали 6 команд. Уже в 2019 году число участников увеличилось вдвое – до 12 команд из 8 регионов России. В 2020 году Кубок Овечкина не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году старт турниру дал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. В этом году турнир объединил 12 команд из регионов России и из-за рубежа: «Динамо» (Москва), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск), «ЦСКА» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «АкБарс» (Казань), «Локомотив» (Ярославль), «Атлант» (Московская область), «Химик» (Московская область), «Спартак» (Москва), команда из Чехии «Рыцари».

В течение недели команды мальчиков 2009 года рождения боролись за главный трофей соревнований – Кубок Александра Овечкина. Отборочные игры проходили в Ледовом дворце «Арена «Мытищи», а финальные баталии юных хоккеистов можно наблюдать на льду Арены им. Петрова в Красногорске.

С инициативой открыть ледовый центр в родном Красногорске Владимир Петров обратился к президенту РФ в 2016 году. Легендарный хоккеист сам участвовал в разработке проекта, но спустя несколько месяцев ушел из жизни.

Хоккей входит в десятку самых популярных видов спорта среди жителей Подмосковья, им занимаются более 37 тыс. человек. На территории региона функционируют 733 открытые ледовые площадки и 73 крытых объекта со льдом. Профессиональных спортсменов готовят 30 учреждений.

Ежегодно в Московской области проводят свыше 20 региональных и межрегиональных соревнований, в числе которых и Кубок Александра Овечкина.