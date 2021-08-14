РИАМО - 14 авг. В деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского городского округа открыли первый в Подмосковье мобильный офис социальной газификации. Губернатор Подмосковья области Андрей Воробьев проверил, как организована его работа, все ли сделано удобно для жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ближайшее время в Подмосковье откроют еще 11 таких передвижных офисов. Они будут курсировать по всему региону там, где газификация нужна в первую очередь.

«Президентская программа соцгазификации очень востребована в Подмосковье. В этой деревне половина домов газифицирована. За 2-3 дня тебе очень быстро прокладывают сети, врезку делают. Я не сомневаюсь, что рекордное количество подключений будет у нас. «Мособлгаз» усилился», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что на программу соцгазификации выделены отдельные ресурсы, которые позволят газифицировать все дома, зарегистрированные и находящиеся в черте населенных пунктов.

В рамках президентского проекта соцгазификации к каждому участку совершенно бесплатно подведут газовую трубу. Но это возможно в тех населенных пунктах, где уже есть магистральный газопровод.

Чтобы завести «голубое топливо» прямо в дом, можно подать заявку в офисе социальной газификации или дистанционно, в онлайн режиме – на сайте https://mosoblgaz.ru или https://minenergo.mosreg.ru. Нужно выбрать один из пакетов комплексного подключения. Житель заключает всего 1 договор – вместо прежней бумажной волокиты.

«Соседу насчитали 1 млн 200 рублей, чтобы подвести к дому, но у нас тоже не меньше было бы. А сейчас по этой программе бесплатно подвели, а по дому - комплексный договор на 108 тыс. рублей с установкой котла», - рассказал житель деревни Николай Балахнин.

В мобильном офисе соцгазификации работают сотрудники «Мособлгаза» и МФЦ. Они помогут не только сориентироваться по тарифам, заключить комплексный договор на газификацию, но и дополнительно получить госуслуги в режиме «одного окна»: присвоить адрес домовладению, оформить ряд социальных льгот.

В Подмосковье уже работают и 5 стационарных офисов соцгазификации - в городских округах Дмитровский, Домодедово, Одинцовский, Раменский, Рузский. Всего в Московской области функционируют 674 точки приема населения, включая МФЦ, «Мособлгаз», «Россети», МЭС, МособлЕИРЦ.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>