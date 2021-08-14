РИАМО - 14 авг. Порядка 80 тыс. водителей уже зарегистрированы в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), которая начала действовать в Московском регионе с субботы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В систему введены почти 100% активных водителей такси, которые каждый день выполняют заказы.

Первый месяц работы системы адаптационный. Специалисты будут внимательно следить за функционированием КИС «АРТ» и тем, как водители такси работают с ней. В случае необходимости будут даны консультации.

«КИС «АРТ» отслеживает соблюдение требований, уже прописанных в законе о такси и действующих на территории Москвы и Московской области, таким образом ее введение ничего не поменяет для ответственных водителей и таксопарков, а для пассажиров поездки станут еще удобнее и безопаснее», — отметил заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он пояснил, что для водителей данная система является гарантией понятной и прозрачной схемы работы и зарплаты. При этом агрегаторы такси и таксопарки обязаны обеспечить сотрудникам прежний заработок и выполнение требований закона для комфортной и безопасной работы.

«Важно, чтобы пассажиры были уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр и своевременный техосмотр автомобиля», — добавил Максим Ликсутов.

Как уточнил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, весь общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, и такси не является исключением.

«Новая система, по сути, не устанавливает никаких новых требований, которые мы сегодня предъявляем к таксомоторном компаниям и водителям, а скорее делает работу такси прозрачной. Это позволит снизить нарушения и аварийность на дорогах с участием такси и повысит качество перевозок», — отметил Тресков.

Задача КИС «АРТ» — не допускать переработок среди водителей. Таксопарки и компании-агрегаторы в онлайн-режиме получают сведения о том, сколько времени водитель провел за рулем. Нарушителей режима труда и отдыха не будут допускать до обслуживания пассажиров.

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