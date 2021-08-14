РИАМО - 14 авг. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2844 пациента, всего в городе инфекцию победили 1 407 723 человека, сообщает столичный оперштаб.

В Москве за минувшие сутки выявлено 2317 новых случаев заражения, госпитализировано 617 Covid-пациентов. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 322 человека.

Также за сутки в мегаполисе скончались 57 пациентов, у которых подтворили пневмонию и коронавирсную инфекцию.

С начала пандемии в городе зафиксировали 1 540 205 случаев заболевания, скончались 26 539 человек.

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе столичных поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>