РИАМО - 14 авг. За минувшие сутки в столице подтвердили 2317 новых случаев Covid-19, всего в мегаполисе выявили 1 540 205 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин отметил, что в столице активно идет процесс вакцинации от коронавируса. Прививку одним или двумя компонентами вакцины сделали более 4,5 млн человек.

У одного их москвичей, который сделал прививку от Covid-19 в феврале, через полгода образовалось рекордное число антител - 27 тыс. Врачи считают, что у мужчины сильный иммунитет.

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