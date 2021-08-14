РИАМО - 14 авг. Самыми популярными спортивными секциями в минувшем учебном году у учеников столичных школ стали общая физическая подготовка, футбол и шахматы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день в образовательных организациях мегаполиса для юных горожан в возрасте от 5 до 18 лет работает свыше 20 тыс. спортсекций.

Например, в столице открыты свыше 4 тыс. секций по общей физической подготовке, более 3 тыс. футбольных секций и свыше 2,3 тыс. шахматных секций.

В мегаполисе также действует проект «Урок-секция», который дает возможность тренироваться в секциях дополнительного образования и детско-юношеских спортшколах во внеурочное время. На сегодняшний день в проекте участвует 122 городские образовательные организации.

В ходе столичного проекта «Урок с чемпионом» в 2020 году свыше 2 тыс. школьников приняли участие в более чем 40 мастер-классах от победителей Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.