РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В городском округе Люберцы в субботу началось празднование Всероссийского дня физкультурника, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году Люберцы стали центральной областной площадкой события. Основные спортивные баталии проходят на площади перед администрацией. Здесь стартует турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. В нем примут участие более 250 команд. Начались соревнования по киберфутболу, лазертагу, шахматам, настольному теннису, дартсу, страйкболу, работает интерактивный тир.

Большая спортивная программа организована на стадионах «Урожай», «Труд», «Балятино», где проходят соревнования по легкой атлетике, турниры по настольному теннису, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. На стадионе «Торпедо» юные футболисты участвуют в региональном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола (6 на 6). Во дворце спорта «Триумф» проходит турнир «Кубок городов по новусу».

В 14:00 на площади перед зданием администрации состоится торжественное открытие Дня физкультурника. Для гостей праздника на центральной площадке у здания администрации проведут разминку серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, участница Олимпийских игр 2020 года в Токио Валерия Коблова и бронзовый призер Игр-2020 Александр Бондарь. Также собравшиеся увидят шоу силового экстрима.