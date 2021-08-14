РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 авг. В рамках акции по соблюдению правил дорожного движения нанесли 20 предупреждающих надписей перед пешеходными переходами в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акцию по нанесению предупреждающих надписей перед пешеходными переходами провели совместно с сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Акция направлена на повышение внимательности к правилам дорожного движения у горожан. В ходе нее было нанесено около 20 агитирующих надписей.