РИАМО - 14 авг. За прошедшие 10 лет в рамках проектов реорганизации промзон столицы за счет городского бюджета и инверсторов было возведено 82 социальных объекта различного назначения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа реорганизации промышленных и производственных зон направлена не просто на вовлечение в хозяйственный оборот пустующих территорий и старых сооружений, но и на создание качественной и комфортной городской среды», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сопутствующая инфраструктура

Он пояснил, что поэтому в рамках данных проектов в мегаполисе возводят не только жилье, но всю сопутствующую инфраструктуру.

По его словам, начиная с 2011 года на месте промзон построили 30 детских садов, 22 школы, 13 спортсооружений, 9 культурных объектов и 8 поликлиник.

«Значительную часть этих объектов построили девелоперы в рамках проектов реорганизации промзон. Это взаимовыгодное сотрудничество и для города, и для инвесторов, которые понимают, что, принимая решение о покупке жилья, люди ориентируются не только на расположение дома, саму квартиру, но и на наличие рядом необходимой инфраструктуры», – уточнил заммэра.

Он отметил, что принцип комплексного развития московских районов позволяет решать и вопросы создания рабочих мест.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу по комплексному развитию бывших производственных площадок с обязательным созданием рабочих мест. Всего начиная с 2011 года в промзонах построено около 10 млн кв. м нежилой недвижимости, которая дает городу новые места приложения труда», – добавил Андрей Бочкарев.

Редевелопмент «Октябрьского поля»

В качестве примера успешного проекта редевелопмента бывшей промзоны в столице приводится «Октябрьское поле».

Как уточнила гендиректор компании «РГ-Девелопмент», которая ведет строительство на «Октябрьском поле», Татьяна Тихонова, на данной территории создается полноценная городская среда.

«Нам удалось сделать по-настоящему сбалансированный квартал, включающий современное жилье, несколько детских садов, школу, поликлинику, новые рабочие места, общественные пространства, зеленые зоны для прогулок и занятий спортом. Кстати, в рамках первой очереди застройки квартала по договору о КРТ мы возводим поликлинику и школу, которые к моменту заселения домов уже откроют свои двери», – отметила гендиректор компании.

На сегодняшний день на территории «Октябрьского поля» строители возводят школу для 800 учеников. Еще строится жилой дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену. Завершить работы планируется к концу 2022 года.

В июле застройщик получил разрешение на возведение новой очереди, которая включает в себя 4 жилых корпуса и детский сад. Данные работы планируется закончить в третьем квартале 2023 года.

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