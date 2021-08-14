РИАМО - 14 авг. В субботу ночью в сквере вблизи Лазоревого проезда в столичном районе Свиблово обнаружили тело женщины 1988 г. р. с признаками удушения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а еще на задержание лица, причастного к совершению преступления. По делу назначены необходимые судебные экспертизы.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

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