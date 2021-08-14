РИАМО - 14 авг. На спортивной площадке в столичном районе Северное Тушино еж провалился во вкопанную трубу, спасатели вытащили животное, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Вечером 13 августа на место происшествия по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1, прибыл расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели извлекли ежа из трубы и передали его заявителям. Животное не пострадало.