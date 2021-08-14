РИАМО - 14 авг. Ученики столичных школ вошли в число победителей юниорского направления Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters, сообщается на официальном сайте мэра города.

В финале турнира, который прошел в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, приняли участие 40 школьников в возрасте 14-17 лет из более чем 30 городов страны. Награды получили 24 победителя, среди них были школьники из Москвы.

В компетенции «Гейм-дизайнер» победила Анастасия Никифорова, в компетенции «Режиссер монтажа (видеомонтажер)» - Дарья Старичкова, в компетенции «Саунд-дизайнер» - Василий Степанов.

В финале юниоры показали видеоролик о своих командах под названием «Бэкстейдж-герои», а еще анимационный фильм и музыкальный клип. Всего на конкурс подали заявки свыше 4 тыс. человек.

Победители и занявшие 2 и 3 места получили сертификаты на 250, 150 и 75 тыс. рублей соответственно. Деньги можно потратить на обучение или развитие своего проекта. Кроме того, финалисты стали обладателями бесплатной путевки в международный детский центр «Артек», они поедут на отдых в сентябре.