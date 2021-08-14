РИАМО - 14 авг. Межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме на улице Садовой-Спасской в столице, возгорание оперативно потушили, сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Площадь пожара в жилом доме составила 100 кв. м.

На место возгорания выезжали силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе городского Пожарно-спасательного центра.

В ходе работ по тушению огня пожарные эвакуировали из здания 27 человек, из них 4 детей. Пострадавших в ходе происшествия нет.

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