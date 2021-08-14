РИАМО - 14 авг. Житель столицы Сергей Тарасенко сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в феврале, через полгода титр антител в его крови составил рекордные 27 тыс. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Москвич сдал анализы на антитела 2 раза, чтобы убедиться в достоверности результатов. Обе прививки мужчина перенес легко, только, как и большинство вакцинированных, он пару дней ощущал слабость и ломоту в теле, немного поднималась температура.

«Ни до, ни после вакцинации я не болел. Это точно, потому что на работе проходят регулярные проверки», — сказал Тарасенко.

Врачи считают, что мощный иммунный ответ у мужчины может свидетельствовать о сильном иммунитете. Такая реакция говорит о том, организм справится с коронавирусом, если столкнется с ним.

Сам горожанин уверен, что на уровень антител к Covid-19 мог повлиять и его подход к профилактике, так как он всегда соблюдает все меры защиты.

Прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса в столице сделали 4,5 млн человек.

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