РИАМО - 14 авг. Проверить сыр и творог на содержание крахмала можно в домашних условиях с помощью спиртовой настойки йода, сообщил РИАМО химик-технолог Глеб Поляков.

«Оценить качество сыра и творога можно с помощью обычного йода, который есть в любой домашней аптечке, проведя качественную реакцию на крахмал. Его могут подмешать в продукт недобросовестные производители», - сказал Поляков.

Он уточнил, что для проверки нужно капнуть йод на сыр или творог. Если продукт синеет, значит, в нем есть крахмал. Если не синеет - значит, продукт качественный, без добавления крахмала.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что для изготовления натурального сыра используется сырое коровье молоко только высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль, бактериальные закваски, концентраты молочнокислых бактерий, натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Для приготовления 1 кг натурального сыра требуется порядка 11 л молока, поэтому он достаточно дорогой. Покупая дешевый сыр, есть риск приобрести сырный продукт.