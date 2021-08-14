РИАМО - 14 авг. Участниками акции «Помощники вакцинации» в столице стали около 10 тыс. добровольцев, они помогают медикам и жителям города, которые пришли на вакцинацию от коронавируса на площадки выездных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Волонтеры отвечают на вопросы, следят за ношением масок и соблюдением соцдистанции. Кроме того, добровольцы общаются с жителями столицы, рекомендуют, где прогуляться по центру Москвы.

На сегодняшний день волонтеры провели на пунктах вакцинации почти 60 тыс. часов. Все добровольцы в мегаполисе обеспечиваются экипировкой, питанием и масками.

Чтобы принять участие в акции надо подать заявку на сайте вакцинация.мосволонтер.рф. В добровольцы берут всех, кто старше 14 лет и не имеет признаков простудных заболеваний.

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