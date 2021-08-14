РИАМО - 14 авг. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон в Московской области и столице продлится минимум до яблочного Спаса, который в текущем году будут праздновать 19 августа, передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день температура воды в Москве-реке составляет плюс 20-21 градус.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что на этих выходных в регионе будет теплая и комфортная погода, которая хорошо походит для прогулок и отдыха.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра РФ, в первой половине следующей недели температура может подниматься до плюс 28-29 градусов. Также местами пройдут небольшие дожди.