РИАМО - 14 авг. Южные утки смогли прижиться в Москве благодаря наличию незамерзающих водоемов и корма, сообщил РИАМО руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин.

«Южная утка огарь смогла акклиматизироваться в незамерзающих прудах зоопарка. Они прижились и размножились, этого никто не делал специально. Также некоторые популяции водоплавающих смогли прижиться в Москве, это утки кряква, чомка. Для птиц температура не играет решающей роли, куда более важно наличие открытых водоемов и корма», — сказал Мишин.

Он добавил, что более оседлыми являются самцы, а самки, напротив, чаще улетают в теплые регионы. Птицы, распространенные на европейской территории России, мигрируют на север Африки и в Средиземноморье.

«Самые «патриотичные» птицы нашей полосы - это дятлы и поползни, всю зиму они проводят в средней полосе», — уточнил орнитолог.

Миграция птиц начинается в конце июля - начале августа. В первую очередь улетают кукушки, так как этот вид не обременяет себя заботой о собственных птенцах. За ними улетают стрижи.

«Есть виды птиц, которые прилетают зимой в наши края: длиннохвостая неясыть, канюк-зимняк и полярная сова. Они считают, что мы для них юг, что приятно», — заключил Мишин. ​