РИАМО - 14 авг. Мужчина перебегал МКАД на внешней стороне 38 км трассы, где его сбил автомобиль Kia. Пострадавший скончался от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. При этом водитель не скрывался с места ДТП.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее в ДТП с участием машины каршеринга на западе столицы пострадали 2 человека. Водитель каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с 2 автомобилями.