РИАМО - 14 авг. В субботу погода в Московской области и столице регионе будет сухой и теплой, температура может подняться до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов, в Подмосковье - от плюс 20 до плюс 25 градусов.

Погодные условия в субботу будут благоприятными для большинства жителей региона. При переменной облачности скорость ветра не будет превышать 8 м/с. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе немного превысят нормальные значения.

Геомагнитный фон в регионе прогнозируется преимущественно спокойный, могут быть отдельные периоды неустойчивости.

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