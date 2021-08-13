РИАМО - 13 авг. В Москве появится 4 транспортно-пересадочных узла (ТПУ) для остановки высокоскоростных поездов, следующих в Санкт-Петербург, речь идет об объектах «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская» МЦД-3 и «Ленинградский», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пассажиры из любой точки города смогут выбрать удобный маршрут, чтобы добраться до магистрали Москва — Санкт-Петербург.

После появления этой дороги от одного города до другого можно будет доехать за 2,5 часа. Проект внесения изменений согласован.

Создание магистрали планируют совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км.

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