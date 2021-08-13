РИАМО - 13 авг. Школьный дневник 6-классника школы №144 за 1957 год обнаружили в доме №17 по Новопесчанной улице во время замены окон в подъездах. Об это сообщила жительница дома Анна в сообществе столичных районов Аэропорт и Сокол в социальной сети Facebook.

Историческую находку обнаружили строители при демонтаже старого окна на лестничной клетке.

Дневник на 1957-1958 заполнен Сергеем Маргориным, учеником 6 а класса.

Жительница района обратилась к подписчикам сообщества, надеясь найти владельца дневника или его семью. И ей это удалось.

«Только что сын Сергея Маргорина, Алексей забрал дневник! История прекрасно завершилась. Спасибо всем соседям за добрые комментарии, репосты и помощь в поисках», - написала Анна.