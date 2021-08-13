РИАМО - 13 авг. На Медовый спас в Москве планируют пожениться более 900 пар, городские ЗАГСы поздравят молодоженов сладкими подарками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Традиционно праздник отмечают 14 августа. С этого дня начинался интенсивный сбор меда.

Летом желающие пожениться особенно любят праздничные и красивые даты. В столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания запланировано проведение около 750 торжественных церемоний заключения брака, еще около 200 пар планируют заключить брак на выездных площадках.

В 2020 году на Медовый спас около 650 молодоженов получили сладкие сувениры. В этом году парам также будут вручать мед с романтичными пожеланиями: «Все лучшее – открывайте вместе» и «Цветы – это красота этого мира, мед – это его любовь».